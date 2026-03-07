- Дата публикации
Ночью в Хмельницкой области раздавались мощные взрывы: какие последствия российской атаки
В частности, в Хмельницкой области повреждена одна из железнодорожных станций.
Ночью 7 марта Хмельницкая область очутилась под российской атакой. В регионе фиксируют последствия обстрелов. Информации о пострадавших пока нет.
Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Сергей Тюрин.
В результате атаки повреждены окна здания на железнодорожной станции в Шепетовском районе. Возник пожар, который уже ликвидировали спасатели.
В Хмельницкой области также произошли перебои в электроснабжении. В настоящее время энергетики работают над его восстановлением.
По словам главы областной военной администрации в Хмельницкой области сработали силы ПВО. Впоследствии он добавил, что во время ночной атаки сбиты/подавлены три вражеских беспилотника.
Напомним, ночью россияне совершили массированную атаку по Украине. По словам президента Владимира Зеленского, оккупанты целились по энергетике страны. В частности, в Хмельницкой области.
Воздушные силы сообщили, что Силы обороны Украины отразили масштабный комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры. ПВО сбила 472 воздушных целей: 19 ракет и 453 беспилотника разных типов.