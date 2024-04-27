Ночью в Ивано-Франковской области произошли взрывы: что известно

Ночью в субботу, 27 апреля, в Ивано-Франковской области были слышны звуки взрывов. Армия Российской Федерации атаковала Прикарпатье.

Об этом сообщила глава Ивано-Франковской областной военной администрации Светлана Онищук.

"Враг снова нанес массированный удар по мирным городам. На Прикарпатье целью стал объект критической инфраструктуры. В результате удара возник пожар, к ликвидации которого были привлечены соответствующие службы", — подчеркнула руководитель ОВА.

По ее словам, обошлось без пострадавших в результате российской атаки в Ивано-Франковской области.

Следует отметить, что ночью в Прикарпатье дважды звучали сирены: 22:57 - 23:59 и 03:57 - 06:01. В области взрывы были слышны во время первой воздушной тревоги.

Как сообщалось, ночью 27 апреля оккупанты нанесли комбинированный удар по Украине ракетами разных типов. В частности, РФ запустила "Кинжалы", "Калибры" и авиационные ракеты.

Читайте также: