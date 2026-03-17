Ночью в Измаиле раздались взрывы

Город находится под атакой вражеских ударных беспилотников.

Игорь Бережанский
Взрывы раздались в Измаиле

Взрывы раздались в Измаиле / © Getty Images

В ночь на 17 марта в Измаиле раздались взрывы во время воздушной тревоги.

Об этом говорится в сообщении Общественного.

«В Измаиле слышались взрывы», — информирует издание со ссылкой на собственных корреспондентов.

Перед взрывами воздушные силы сообщили о нескольких группах БпЛА в направлении города.

По информации мониторинговых каналов, Израиль атакует 25 российских ударных беспилотников.

Ранее сообщалось, что российские захватчики атаковали Запорожский район, в результате чего были ранены четыре человека, среди которых двое детей.

Мы ранее информировали, что российская армия нанесла массированный удар по Одессе. Поврежден объект инфраструктуры.

