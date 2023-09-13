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Ночью в Крыму произошла атака на Севастопольский морской завод имени Орджоникидзе

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
1914
Время на прочтение
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Ночью в Крыму произошла атака на Севастопольский морской завод имени Орджоникидзе

Жителей Крыма ждала тревожная ночь на 13 сентября 2023 года / Фото: соцмережі

На нем ремонтируют русские корабли.

В ночь на 13 сентября 2023 года атаковали Севастопольский морской завод имени Орджоникидзе

Глава оккупационной "власти" Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в результате удара пострадали, по предварительным данным, 24 человека, в том числе четыре находятся в состоянии средней тяжести.

Севморзавод – это судостроительный Севастопольский морской завод имени Серго Орджоникидзе, на котором строят и ремонтируют корабли Черноморского флота России. Пожар начался на южной площадке завода

Около 6:14 местные жители снова сообщили о звуках взрывов в Крыму, в центре Севастополя.

Также в Крыму раздался новый взрыв: местные жители высыпались на улицу, выли сирены.

К тому же местные жители сообщили о стрельбе и немало дыма в Севастополе.

Напомним, что в ночь на 13 сентября 2023 года в Москве раздались взрывы и вспыхнул пожар вблизи Останкинской башни.

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Дата публикации
Просмотры
1914
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