Ночью в Крыму произошла атака на Севастопольский морской завод имени Орджоникидзе

На нем ремонтируют русские корабли.

В ночь на 13 сентября 2023 года атаковали Севастопольский морской завод имени Орджоникидзе

Глава оккупационной "власти" Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в результате удара пострадали, по предварительным данным, 24 человека, в том числе четыре находятся в состоянии средней тяжести.

Севморзавод – это судостроительный Севастопольский морской завод имени Серго Орджоникидзе, на котором строят и ремонтируют корабли Черноморского флота России. Пожар начался на южной площадке завода

Около 6:14 местные жители снова сообщили о звуках взрывов в Крыму, в центре Севастополя.

Также в Крыму раздался новый взрыв: местные жители высыпались на улицу, выли сирены.

К тому же местные жители сообщили о стрельбе и немало дыма в Севастополе.

Напомним, что в ночь на 13 сентября 2023 года в Москве раздались взрывы и вспыхнул пожар вблизи Останкинской башни.