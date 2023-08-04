Ночью в Крыму раздались взрывы, в Феодосии частично исчез свет (видео)

Сообщается о работе ПВО в Феодосии.

Ночью, 4 августа, в оккупированном Крыму прогремели взрывы в районе города Феодосия.

Об этом информируют местные телеграммы каналы.

В частности, сообщается о работе вражеской ПВО.

Местные жители сообщают об исчезновении света на некоторых Феодосийских улицах после серии взрывов.

Напомним, ранее военный эксперт Олег Жданов заявил, что Крым становится ловушкой для тех российских частей, которые там сегодня находятся.

Кроме того, мы ранее информировали, что в оккупированном Крыму 2 августа прогремели взрывы в Симферополе и в районе населенных пунктов Гвардейское и Новофедоровка, где расположены военные аэродромы.

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