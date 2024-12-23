Ночью в некоторых регионах Украины раздались взрывы: что случилось

В некоторых уголках нашего государства было шумно.

В ночь на 23 декабря 2024 года враг снова атаковал Украину ударными дронами.

Была объявлена воздушная тревога, работали средства ПВО.

В частности, взрывы прогремели:

Борисполь/р-н (Киевщина);

Чернигов/р-н;

Миргород/р-н,Полтавщина;

Ромны/р-н (Сyмщина);

Глобино (Полтавщина);

Староконстантинов;

Одещина.

Ранее в Воздушных Силах ВСУ предупредили об активности вражеской тактической авиации.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.