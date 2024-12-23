Ночью в некоторых регионах Украины раздались взрывы: что случилось

В некоторых уголках нашего государства было шумно.
В ночь на 23 декабря 2024 года враг снова атаковал Украину ударными дронами.
Была объявлена воздушная тревога, работали средства ПВО.
В частности, взрывы прогремели:
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Борисполь/р-н (Киевщина);
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Чернигов/р-н;
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Миргород/р-н,Полтавщина;
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Ромны/р-н (Сyмщина);
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Глобино (Полтавщина);
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Староконстантинов;
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Одещина.
Ранее в Воздушных Силах ВСУ предупредили об активности вражеской тактической авиации.
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