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Ночью в некоторых регионах Украины раздались взрывы: что случилось

Ночью в некоторых регионах Украины раздались взрывы: что случилось

Вражеские беспилотники снова донимали украинцев. / Фото: ТСН.ua

В некоторых уголках нашего государства было шумно.

В ночь на 23 декабря 2024 года враг снова атаковал Украину ударными дронами.

Была объявлена воздушная тревога, работали средства ПВО.

В частности, взрывы прогремели:

  • Борисполь/р-н (Киевщина);

  • Чернигов/р-н;

  • Миргород/р-н,Полтавщина;

  • Ромны/р-н (Сyмщина);

  • Глобино (Полтавщина);

  • Староконстантинов;

  • Одещина.

Ранее в Воздушных Силах ВСУ предупредили об активности вражеской тактической авиации.

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