- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 117
- Время на прочтение
- 1 мин
Ночью в нескольких крупных областных центрах раздались взрывы: что произошло
Российские захватчики атаковали Украину ударными беспилотниками.
В ночь на 12 июля во время атаки российских ударных беспилотников серии взрывов прозвучали в Днепре, Каменском и Харькове.
Об этом сообщают Общественное и городской голова Харькова Игорь Терехов.
По информации журналистов Общественного, после трех часов ночи взрывы прогремели в Днепре и Каменском.
Глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа заявил, что в Днепре враг нанес удар по предприятию пищевой промышленности.
В свою очередь Игорь Терехов сообщил о попадании российских беспилотников в Шевченковском и Киевском районах Харькова.
Пока информация о масштабах разрушений, возможных пострадавших и других последствиях атаки уточняется.
Ранее сообщалось, что Украину в ночь на 12 июля атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Мы ранее информировали, что российские оккупационные войска совершили двойную атаку на заправочную станцию в Шевченковском районе Харькова.