Ночью в нескольких крупных областных центрах раздались взрывы: что произошло

Обстрел Украины / © Getty Images

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В ночь на 12 июля во время атаки российских ударных беспилотников серии взрывов прозвучали в Днепре, Каменском и Харькове.

Об этом сообщают Общественное и городской голова Харькова Игорь Терехов.

По информации журналистов Общественного, после трех часов ночи взрывы прогремели в Днепре и Каменском.

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Глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа заявил, что в Днепре враг нанес удар по предприятию пищевой промышленности.

В свою очередь Игорь Терехов сообщил о попадании российских беспилотников в Шевченковском и Киевском районах Харькова.

Пока информация о масштабах разрушений, возможных пострадавших и других последствиях атаки уточняется.

Ранее сообщалось, что Украину в ночь на 12 июля атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

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Мы ранее информировали, что российские оккупационные войска совершили двойную атаку на заправочную станцию в Шевченковском районе Харькова.

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