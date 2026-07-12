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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Ночью в нескольких крупных областных центрах раздались взрывы: что произошло

Российские захватчики атаковали Украину ударными беспилотниками.

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Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Обстрел Украины

Обстрел Украины / © Getty Images

В ночь на 12 июля во время атаки российских ударных беспилотников серии взрывов прозвучали в Днепре, Каменском и Харькове.

Об этом сообщают Общественное и городской голова Харькова Игорь Терехов.

По информации журналистов Общественного, после трех часов ночи взрывы прогремели в Днепре и Каменском.

Глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа заявил, что в Днепре враг нанес удар по предприятию пищевой промышленности.

В свою очередь Игорь Терехов сообщил о попадании российских беспилотников в Шевченковском и Киевском районах Харькова.

Пока информация о масштабах разрушений, возможных пострадавших и других последствиях атаки уточняется.

Ранее сообщалось, что Украину в ночь на 12 июля атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Мы ранее информировали, что российские оккупационные войска совершили двойную атаку на заправочную станцию в Шевченковском районе Харькова.

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Дата публикации
Количество просмотров
117
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