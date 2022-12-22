Ночью в Николаевской области ПВО сбила управляемую авиаракету, выпущенную оккупантами с истребителя

В ночь на 22 декабря в Николаевской области украинские защитники уничтожили российскую ракету, выпущенную из российского истребителя.

Об этом сообщили в Командовании воздушных сил ВСУ.

"На Николаевщине силами и средствами противовоздушной обороны Воздушного командования "Юг" обнаружена и сбита управляемая авиационная ракета класса "воздух-поверхность" Х-59МК2, выпущенная российским истребителем Су-35 с Черного моря", — говорится в сообщении.

Запасы ракет в РФ

По словам представитель Главного управления разведки Минобороны Вадима Скибицкого, с начала полномасштабной войны российские оружейные заводы смогли изготовить 240 высокоточных крылатых ракет Х-101 и около 120 крылатых ракет морского базирования "Калибр". В месяц РФ может производить около 40 новых ракет.

По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, у россиян осталось очень мало ракет, их хватят на 3-4 атаки. В то же время секретарь СНБО напомнил о том, что РФ договаривается с Ираном о поставках ракет и украинская сторона на самом высоком уровне делает все возможное, чтобы этого не произошло. Но Данилов говорит, что нет гарантии, что этого не произойдет.

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