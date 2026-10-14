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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Ночью в областном центре на западе Украины раздались взрывы: город атакуют вражеские БпЛА

Официальной информации о разрушениях и пострадавших пока нет.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Реактивный БпЛА

Реактивный БпЛА / © Defence express

В Луцке в ночь на 14 октября раздались взрывы во время атаки российских ударных беспилотников.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

По предварительным данным, в течение ночи российские войска несколько раз атаковали город ударными беспилотниками, из-за чего в Луцке раздавались взрывы.

Также в местных Telegram-каналах распространяется информация о возможной атаке на ТРЦ «Адреналин» и объекты энергетической инфраструктуры.

Кроме того, местные паблики пишут о пожаре в результате попадания в складское помещение.

Пока официальных подтверждений относительно мест попаданий, масштабов разрушений и наличия пострадавших не поступало. Информация уточняется.

Ранее сообщалось, что в Хмельницком в ночь на 14 октября в результате российской атаки возник пожар в одном из жилых домов.

Мы ранее информировали, что Россия испытывает новые реактивные дроны для атак на запад Украины, они пролетели рекордные 880 километров и добрались до Львовщины и Волыни.

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