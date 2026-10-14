Ночью в областном центре на западе Украины раздались взрывы: город атакуют вражеские БпЛА

Реактивный БпЛА / © Defence express

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В Луцке в ночь на 14 октября раздались взрывы во время атаки российских ударных беспилотников.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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По предварительным данным, в течение ночи российские войска несколько раз атаковали город ударными беспилотниками, из-за чего в Луцке раздавались взрывы.

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Также в местных Telegram-каналах распространяется информация о возможной атаке на ТРЦ «Адреналин» и объекты энергетической инфраструктуры.

Кроме того, местные паблики пишут о пожаре в результате попадания в складское помещение.

Пока официальных подтверждений относительно мест попаданий, масштабов разрушений и наличия пострадавших не поступало. Информация уточняется.

Ранее сообщалось, что в Хмельницком в ночь на 14 октября в результате российской атаки возник пожар в одном из жилых домов.

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Мы ранее информировали, что Россия испытывает новые реактивные дроны для атак на запад Украины, они пролетели рекордные 880 километров и добрались до Львовщины и Волыни.

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