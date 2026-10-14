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- Украина
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Ночью в областном центре на западе Украины раздались взрывы: город атакуют вражеские БпЛА
Официальной информации о разрушениях и пострадавших пока нет.
В Луцке в ночь на 14 октября раздались взрывы во время атаки российских ударных беспилотников.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
По предварительным данным, в течение ночи российские войска несколько раз атаковали город ударными беспилотниками, из-за чего в Луцке раздавались взрывы.
Также в местных Telegram-каналах распространяется информация о возможной атаке на ТРЦ «Адреналин» и объекты энергетической инфраструктуры.
Кроме того, местные паблики пишут о пожаре в результате попадания в складское помещение.
Пока официальных подтверждений относительно мест попаданий, масштабов разрушений и наличия пострадавших не поступало. Информация уточняется.
Ранее сообщалось, что в Хмельницком в ночь на 14 октября в результате российской атаки возник пожар в одном из жилых домов.
Мы ранее информировали, что Россия испытывает новые реактивные дроны для атак на запад Украины, они пролетели рекордные 880 километров и добрались до Львовщины и Волыни.