Ночью в Одессе прозвучала серия взрывов: чтоо произошло

Взрывы раздались в Одессе

Реклама

В Одессе в ночь на 22 апреля прозвучала серия взрывов во время атаки вражеских ударных беспилотников.

Об этом говорится в сообщении Общественного.

Корреспонденты издания сообщают, что взрывы в городе начались после 5 часов утра.

Реклама

Перед взрывами командование Воздушных сил сообщило об угрозе данных БПЛА для Одессы и призвало находиться в безопасных местах.

Кроме того, мониторинговые каналы сообщают о нескольких группах БПЛА, которые двигаются в направлении города.

Ранее сообщалось, что Украину в ночь на 22 апреля атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Мы ранее информировали, что Россия адаптирует тактику под мировой дефицит ракет-перехватчиков, пытаясь истощить нашу систему ПВО круглосуточными атаками.