Ночью в Одессе прозвучала серия взрывов: чтоо произошло
Сообщается об атаке БПЛА на город.
В Одессе в ночь на 22 апреля прозвучала серия взрывов во время атаки вражеских ударных беспилотников.
Об этом говорится в сообщении Общественного.
Корреспонденты издания сообщают, что взрывы в городе начались после 5 часов утра.
Перед взрывами командование Воздушных сил сообщило об угрозе данных БПЛА для Одессы и призвало находиться в безопасных местах.
Кроме того, мониторинговые каналы сообщают о нескольких группах БПЛА, которые двигаются в направлении города.
Ранее сообщалось, что Украину в ночь на 22 апреля атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Мы ранее информировали, что Россия адаптирует тактику под мировой дефицит ракет-перехватчиков, пытаясь истощить нашу систему ПВО круглосуточными атаками.