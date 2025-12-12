Ночью в Одессе раздались взрывы: город атаковали БпЛА

В Одессе раздались взрывы / © Getty Images

В Одессе в ночь на 12 декабря прогремели взрывы во время воздушной тревоги.

Об этом говорится в сообщении Общественного.

В сообщении указывается, что взрывы прогремели после двух часов ночи.

Перед этим Воздушные силы сообщили, что на юг Одесщины следуют вражеские ударные беспилотники.

«Вражеские ударные БпЛА с акватории Черного моря курсом на юг Одесщины», — говорится в сообщении.

Позже мониторинговые каналы сообщили, что враг пытался нанести удары по объектам энергетики.

Ранее сообщалось, что в Кременчуге раздались взрывы во время объявления воздушной тревоги из-за угрозы БПЛА и баллистического вооружения.

Мы ранее информировали, что Украину в ночь на 12 декабря атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.