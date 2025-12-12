- Дата публикации
Ночью в Одессе раздались взрывы: город атаковали БпЛА
Воздушные силы предупреждали о приближении ударных беспилотников.
В Одессе в ночь на 12 декабря прогремели взрывы во время воздушной тревоги.
Об этом говорится в сообщении Общественного.
В сообщении указывается, что взрывы прогремели после двух часов ночи.
Перед этим Воздушные силы сообщили, что на юг Одесщины следуют вражеские ударные беспилотники.
«Вражеские ударные БпЛА с акватории Черного моря курсом на юг Одесщины», — говорится в сообщении.
Позже мониторинговые каналы сообщили, что враг пытался нанести удары по объектам энергетики.
Ранее сообщалось, что в Кременчуге раздались взрывы во время объявления воздушной тревоги из-за угрозы БПЛА и баллистического вооружения.
Мы ранее информировали, что Украину в ночь на 12 декабря атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.