ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
144
Время на прочтение
1 мин

Ночью в Одессе раздались взрывы: город атаковали БпЛА

Воздушные силы предупреждали о приближении ударных беспилотников.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
В Одессе раздались взрывы

В Одессе раздались взрывы / © Getty Images

В Одессе в ночь на 12 декабря прогремели взрывы во время воздушной тревоги.

Об этом говорится в сообщении Общественного.

В сообщении указывается, что взрывы прогремели после двух часов ночи.

Перед этим Воздушные силы сообщили, что на юг Одесщины следуют вражеские ударные беспилотники.

«Вражеские ударные БпЛА с акватории Черного моря курсом на юг Одесщины», — говорится в сообщении.

Позже мониторинговые каналы сообщили, что враг пытался нанести удары по объектам энергетики.

Ранее сообщалось, что в Кременчуге раздались взрывы во время объявления воздушной тревоги из-за угрозы БПЛА и баллистического вооружения.

Мы ранее информировали, что Украину в ночь на 12 декабря атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Дата публикации
Количество просмотров
144
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie