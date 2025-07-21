Ночью в Ровенской и Черновицкой областях произошли взрывы: что известно

Ракетный удар. / © Associated Press

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Ночью 21 июля во время российской атаки в Ровенской и Черновицкой областях во время воздушной тревоги раздались взрывы. В регионах сработали силы ПВО.

Об этом сообщили руководители областных военных администраций Александр Коваль и Руслан Запаранюк.

В Ровенской области с полуночи трижды объявляли тревогу. Во время одной произошли взрывы - сработали силы ПВО.

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"В результате массированной ночной атаки на Украину в Ровенской области ранений людей и разрушений инфраструктуры не зафиксировали", - рассказал чиновник.

На Буковине также в течение ночи трижды звучали сирены. Во время воздушной тревоги была уничтожена российская крылатая ракета, обломки которой упали за пределами населенных пунктов.

"По оперативной информации сил ПВО, обошлось без жертв и разрушений", - сообщил глава ОВА Руслан Запаранюк.

Напомним, в эту ночь российская армия ударила ракетами и дронами по Украине. Больше всего от удара дронов и ракет пострадали Киев, Ивано-Франковская и Харьковская области. Погибли два человека.

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По информации Воздушных сил, ночью россияне запустили 450 дронов и ракет. В частности, пять аэробалистических ракет Х-47 М2 "Кинжал". Украинская противовоздушная оборона уничтожила 224 средства воздушного нападения.

Дата публикации 10:09, 21.07.25 Количество просмотров 79 Атака на Лукьяновку: людей в метро накрыло облако пыли