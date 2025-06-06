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- Украина
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Ночью в Ровенской области произошли взрывы: что известно
Воздушная тревога в Ровенской области длилась более четырех часов.
В ночь на пятницу, 6 июня, в Ровенской области произошли взрывы во время воздушной тревоги. В регионе сработали силы ПВО.
Об этом сообщил глава Ровенской областной военной администрации Александр Коваль.
"На Ровенщине работала ПВО. Есть убытки воздушных целей врага. На месте работают представители Сил обороны и других служб", - подчеркнул чиновник.
По его словам, по предварительной информации, люди и инфраструктура не пострадали.
Заметим, в Ровенской области тревога продолжалась с 00:54 до 05:27. Военные предупреждали о движении ракет.
Напомним, РФ ночью бомбила Украину с помощью дронов, крылатых и баллистических ракет. Оккупанты также запустили крылатые ракеты с моря и стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.