Ночью в Ровенской области произошли взрывы: что известно

Взрыв.

Реклама

Ночью против 27 июня в Ровенской области произошли взрывы. В регионе была уничтожена вражеская воздушная цель.

Об этом сообщил начальник Ровенской областной военной администрации Александр Коваль.

"По предварительной информации, люди и инфраструктура не пострадали. На месте работают представители сил обороны и других служб". – подчеркнул чиновник.

Реклама

Заметим, ночью в Ровенской области сирены звучали дважды: 00:59 - 04:24, а также - 04:38 - 05:13 из-за взлета МиГов, а также - из-за угрозы беспилотников.

Как сообщалось, утром 27 июня в Хмельницкой области снова раздавались взрывы. Громко в регионе было и посреди ночи.

Ночью РФ нанесла ракетный удар по Украине беспилотниками и ракетами. В частности, Россия атаковала ракетами "Кинжал" и "Калибр". В частности, аэробалистические цели запускали в направлении Хмельнитчины.

Дата публикации 16:36, 25.06.25 Количество просмотров 510 В Днепре ребенка не пустили спрятаться во время воздушной угрозы