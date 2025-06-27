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- Украина
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Ночью в Ровенской области произошли взрывы: что известно
В Ровенской области в эту ночь дважды объявляли воздушную тревогу.
Ночью против 27 июня в Ровенской области произошли взрывы. В регионе была уничтожена вражеская воздушная цель.
Об этом сообщил начальник Ровенской областной военной администрации Александр Коваль.
"По предварительной информации, люди и инфраструктура не пострадали. На месте работают представители сил обороны и других служб". – подчеркнул чиновник.
Заметим, ночью в Ровенской области сирены звучали дважды: 00:59 - 04:24, а также - 04:38 - 05:13 из-за взлета МиГов, а также - из-за угрозы беспилотников.
Как сообщалось, утром 27 июня в Хмельницкой области снова раздавались взрывы. Громко в регионе было и посреди ночи.
Ночью РФ нанесла ракетный удар по Украине беспилотниками и ракетами. В частности, Россия атаковала ракетами "Кинжал" и "Калибр". В частности, аэробалистические цели запускали в направлении Хмельнитчины.