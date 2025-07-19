Ночью в Ровенской области произошли взрывы: что известно

Взрыв / © Associated Press

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Ночью против 19 июля в Ровенской области произошли взрывы . В регионе были уничтожены несколько воздушных целей россиян.

Об этом сообщил начальник Ровенской областной военной администрации Александр Коваль.

"Еще одна тревожная ночь для Ровенщины. Во время очередной атаки наши силы ПВО обезвредили несколько воздушных целей врага", – проинформировал чиновник.

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По предварительной информации, люди и инфраструктура не пострадали.

Напомним, армия РФ нанесла очередной массированный ночной удар по Украине. Президент Владимир Зеленский сообщил, что россияне применили 300 ударных дронов и более 30 ракет разных. Во многих городах есть "прилеты". В Одессе один человек погиб.

Кроме того, ночью соседняя Польша подняла авиацию из-за ударов Российской Федерации по Украине. В состояние более высокой готовности были приведены наземные средства противовоздушной обороны и радиолокационной разведки. Кроме того, в воздух поднялись польские истребители.

Дата публикации 11:17, 19.07.25 Количество просмотров 71 Ад в Шостке: РФ массированно бьет по городу, раздаются сильные взрывы