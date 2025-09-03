Ночью в Ровенской области произошли взрывы: что известно об атаке

Взрыв. / © Associated Press

Этой ночью Ровенская область подверглась массированной воздушной атаке. Силам ПВО удалось обезвредить враждебные цели.

Об этом сообщил руководитель Ровенской областной военной администрации Александр Коваль.

"Благодаря профессиональным действиям сил ПВО удалось обезвредить немало враждебных целей. На месте уже работают представители сил безопасности и обороны", - добавил он.

По предварительной информации, отметил чиновник, люди и инфраструктура не пострадали.

Напомним, ночью 3 сентября армия РФ нанесла комбинированный удар по Ивано-Франковской области. Был атакован объект инфраструктуры. Прошло без пострадавших, но в результате атаки возник пожар.

В Калуше ухудшилось качество воздуха . Поэтому приостановлено обучение в школах и посещение детсадов. Кроме того, в городе есть некоторые незначительные повреждения жилых домов.