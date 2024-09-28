Ночью в Ровенской области произошли взрывы: что известно об атаке дронов

Ночью против 28 сентября в Ровенской области были слышны взрывы. Во время воздушной тревоги были сбиты воздушные цели врага.

Об этом сообщил руководитель Ровенской областной военной администрации Александр Коваль.

"Силы ПВО этой ночью сбили над Ровенщиной воздушную цель врага. Люди не пострадали", – сообщил чиновник.

По его словам, в результате работы ПВО произошло падение обломков сбитых БПЛА. Во время падения они повредили воздушную линию электропередач, забор и беседку на территории частного хозяйства. В настоящее время без электричества осталось 70 потребителей.

Как сообщалось, ночью 28 сентября Россия выпустила по Киеву около полутора десятков дронов. Воздушная тревога в городе длилась около трех часов.

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