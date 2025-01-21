Ночью в Ровенской области раздавались взрывы: что известно

В ночь на вторник, 21 января, во время воздушной тревоги в Ровенской области произошли взрывы. В регионе работали силы ПВО.

Об этом сообщил руководитель Ровенской областной военной администрации Александр Коваль.

"Силы ПВО работали в Ровенской области во время ночной воздушной тревоги. Есть убытки воздушной цели врага", — говорится в сообщении.

По словам чиновника, в результате российской атаки люди и инфраструктура не пострадали.

Заметим, что тревога в Ровенской области продолжалась с 02:42 до 03:08. Воздушные силы предупреждали об угрозе беспилотников.

Напомним, ночью над территорией Украины фиксировали полеты вражеских дронов. В ряде областей произошли взрывы.

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