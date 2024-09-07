Ночью в Ровенской области слышались взрывы: что известно об атаке

Обошлось без пострадавших.
Ночью против 7 сентября в Ровенской области были слышны взрывы. Во время воздушной тревоги были сбиты воздушные цели врага.
Об этом сообщил руководитель Ровенской областной военной администрации Александр Коваль.
"Тревожной выдалась ночь в Ровенской области. Есть убытки воздушных целей врага", — говорится в сообщении.
По информации ОВА, люди не пострадали. В настоящее время на месте ущерба работают соответствующие службы.
Заметим, что ночью в регионе дважды объявляли тревогу — около 02:30 и 06:30. ПС предупреждали о движении БПЛА.
Как сообщалось, ночью в Хмельницкой области произошли взрывы во время воздушной тревоги. В регионе сработали силы ПВО.
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