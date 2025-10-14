Ночью в Сумах раздались взрывы

Взрывы раздались в Сумах / © Associated Press

В Сумах в ночь на 14 октября раздались взрывы во время воздушной тревоги.

Об этом говорится в сообщении Общественного.

«В Сумах было слышно звуки взрывов, передают корреспонденты Общественного», — говорится в сообщении.

Перед взрывами Воздушные силы предупредили, что в направлении города двигались вражеские ударные беспилотники.

Ранее сообщалось, что враг нанес массированный удар по Харькову.

Мы ранее информировали, что Украину в ночь на 14 октября атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.