Ночью в Сумах раздались взрывы
Город атаковали вражеские ударные беспилотники.
В Сумах в ночь на 14 октября раздались взрывы во время воздушной тревоги.
Об этом говорится в сообщении Общественного.
«В Сумах было слышно звуки взрывов, передают корреспонденты Общественного», — говорится в сообщении.
Перед взрывами Воздушные силы предупредили, что в направлении города двигались вражеские ударные беспилотники.
Ранее сообщалось, что враг нанес массированный удар по Харькову.
Мы ранее информировали, что Украину в ночь на 14 октября атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.