Украина
11
1 мин

Ночью в Сумах раздались взрывы

Город атаковали вражеские ударные беспилотники.

Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Взрывы раздались в Сумах

Взрывы раздались в Сумах / © Associated Press

В Сумах в ночь на 14 октября раздались взрывы во время воздушной тревоги.

Об этом говорится в сообщении Общественного.

«В Сумах было слышно звуки взрывов, передают корреспонденты Общественного», — говорится в сообщении.

Перед взрывами Воздушные силы предупредили, что в направлении города двигались вражеские ударные беспилотники.

Ранее сообщалось, что враг нанес массированный удар по Харькову.

Мы ранее информировали, что Украину в ночь на 14 октября атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

11
