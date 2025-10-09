ТСН в социальных сетях

Украина
23
1 мин

Ночью в Сумах раздались взрывы — СМИ

Город атаковали вражеские ударные беспилотники.

Игорь Бережанский
Взрывы раздались в Сумах

Взрывы раздались в Сумах / © Getty Images

В Сумах в ночь на 9 октября прозвучала серия взрывов во время воздушной тревоги.

Об этом информирует Общественное со ссылкой на и.о. Мэра Артема Кобзаря.

«В Сумах снова раздалось несколько взрывов, сообщил и.о. городского головы Артем Кобзарь», — говорится в сообщении.

Мониторинговые каналы сообщают, что Сумы атаковали вражеские БПЛА Италмас.

Ранее сообщалось, что Украину в ночь на 9 октября атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Мы ранее информировали, что днем, 9 октября, в Сумах произошло несколько мощных взрывов. С утра в Сумском районе продолжается воздушная тревога.

23
