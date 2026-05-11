Ночью в Сумах раздался взрыв — СМИ
Взрыв раздался во время воздушной тревоги.
В Сумах в ночь на 11 мая раздался взрыв во время воздушной тревоги.
Об этом говорится в сообщении Общественного.
«В Сумах был слышен взрыв», — информирует издание со ссылкой на собственных корреспондентов.
В городе на момент взрыва была объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских обстрелов.
Ранее сообщалось, что в результате удара россиян по детскому саду в Сумах погибли работницы этого дошкольного учреждения — 45-летняя Лариса Гордиенко и 48-летняя Тамара Ясенова.
Мы ранее информировали, что российские войска совершили атаку беспилотником по Ковпаковскому району города Сумы.
