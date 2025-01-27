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Ночью в Тернопольской области произошли взрывы: что известно

Ночью в Тернопольской области произошли взрывы: что известно

Взрыв. / Фото: Associated Press

Информации о потерпевших нет.

В ночь на 27 января в Тернопольской области прогремели взрывы. Регион атаковали два российских беспилотника. Сработали силы ПВО.

Об этом сообщил руководитель Тернопольской областной военной администрации Вячеслав Негода.

"Во время воздушной тревоги с 00:28 до 06:25 в пределах Тернопольской области силами ПВО сбиты два вражеских БпЛА. Места падения обломков устанавливаются. Предварительно — это район города Бучач и города Бережаны", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, этой ночью российские захватчики атаковали Украину ударными БПЛА. В ряде областей раздавались и взрывы.

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