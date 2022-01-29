Ночью в Украину придет циклон со снегопадами: прогноз погоды на воскресенье, 30 января

Ночью в Украину придет циклон со снегопадами: прогноз погоды на воскресенье, 30 января

Ночная температура снизится до 2-7 градусов мороза.

В Украину надвигается очередной циклон. В западные и северные области он придет уже этой ночью — со снегопадами и ветрами.

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"Вблизи Исландии уже образовался новый циклон, который будет двигаться по Европе в течение 29 января и распространит свое влияние на нашу территорию в ночь на воскресенье. Это приведет к ухудшению погодных условий в Украине: порывистый ветер, на западе и севере страны снегопады. Также снизится ночная температура воздуха", – говорится в сообщении.

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На большей части территории страны небольшой и умеренный мокрый снег, ночью 30 января в западных и северных областях местами сильный снег.

"30-31 января в Украине порывы ветра 15-20 м/с, в западных областях местами 25 м/с, в Карпатах 25-30 м/с, вьюги. 30 января в Карпатах, ночью в западных и Житомирской областях сильный снег. Первый уровень опасности желтый. Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", - предупреждают в Укргидрометцентре.

На дорогах местами гололедица.

Температура ночью составит 2-7 градусов мороза, днем от 3 градусов мороза до 3 градусов тепла.

В Карпатах – сильный снег. Метель. Порывы ветра 15-20 м/с, местами 25-30 м/с. Температура ночью и днем 6-11 градусов мороза.

Прогноз погоды в Украине на 30 января 2022 года. / Укргидрометцентр

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