Ночью в Украину придет циклон со снегопадами: прогноз погоды на воскресенье, 30 января

Ночная температура снизится до 2-7 градусов мороза.
В Украину надвигается очередной циклон. В западные и северные области он придет уже этой ночью — со снегопадами и ветрами.
Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
"Вблизи Исландии уже образовался новый циклон, который будет двигаться по Европе в течение 29 января и распространит свое влияние на нашу территорию в ночь на воскресенье. Это приведет к ухудшению погодных условий в Украине: порывистый ветер, на западе и севере страны снегопады. Также снизится ночная температура воздуха", – говорится в сообщении.
На большей части территории страны небольшой и умеренный мокрый снег, ночью 30 января в западных и северных областях местами сильный снег.
"30-31 января в Украине порывы ветра 15-20 м/с, в западных областях местами 25 м/с, в Карпатах 25-30 м/с, вьюги. 30 января в Карпатах, ночью в западных и Житомирской областях сильный снег. Первый уровень опасности желтый. Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", - предупреждают в Укргидрометцентре.
На дорогах местами гололедица.
Температура ночью составит 2-7 градусов мороза, днем от 3 градусов мороза до 3 градусов тепла.
В Карпатах – сильный снег. Метель. Порывы ветра 15-20 м/с, местами 25-30 м/с. Температура ночью и днем 6-11 градусов мороза.
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