Ночью в Винницкой области произошли взрывы: что известно

Тревога в регионе продолжалась почти два часа.
Ночью 13 августа в Винницкой области во время воздушной тревоги произошли взрывы. В регионе сработали силы противовоздушной обороны.
Об этом заявила первый заместитель руководителя Винницкой областной военной администрации Наталья Заболотная.
"В область зашли шесть БпЛА. По результатам работы ПВО все шесть дронов уничтожены", — говорится в сообщении чиновницы.
По ее словам, в результате работы ПВО произошло повреждение окон жилого дома. Обошлось без пострадавших и погибших.
Заметим, что ночью в Винницкой области тревога продолжалась с 02:09 до 03:52. Воздушные силы предупреждали о БПЛА.
Напомним, утром 13 августа в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. ПС предупреждали о взлете МИГов.
Читайте также:
- РФ мощно ударила по Украине дронами и ракетами: сколько целей удалось уничтожить
- Россияне нанесли ракетно-авиационный удар по городу Сумы: что известно
- Черниговщину атаковали вражеские дроны: обошлось без пострадавших