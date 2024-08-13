Ночью в Винницкой области произошли взрывы: что известно

Тревога в регионе продолжалась почти два часа.

Ночью 13 августа в Винницкой области во время воздушной тревоги произошли взрывы. В регионе сработали силы противовоздушной обороны.

Об этом заявила первый заместитель руководителя Винницкой областной военной администрации Наталья Заболотная.

"В область зашли шесть БпЛА. По результатам работы ПВО все шесть дронов уничтожены", — говорится в сообщении чиновницы.

По ее словам, в результате работы ПВО произошло повреждение окон жилого дома. Обошлось без пострадавших и погибших.

Заметим, что ночью в Винницкой области тревога продолжалась с 02:09 до 03:52. Воздушные силы предупреждали о БПЛА.

Напомним, утром 13 августа в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. ПС предупреждали о взлете МИГов.

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