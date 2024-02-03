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Ночью в Житомирской области раздались взрывы: что известно

Ночью в Житомирской области раздались взрывы: что известно

Взрыв. / Фото: Associated Press

Потерпевших нет.

Ночью против 3 февраля в Житомирской области были слышны звуки взрывов – в небе над регионом во время воздушной тревоги сработали силы противовоздушной обороны.

Об этом сообщил руководитель Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко.

"Ночью во время воздушной тревоги силами противовоздушной обороны области были поражены враждебные цели над территорией области", — говорится в сообщении.

По словам главы ОВА, в результате атаки жертв и пострадавших нет.

Отметим, что в Житомирской области сирены звучали с 23:08 до 23:54 2 февраля. Воздушные силы предупреждали об угрозе "Шахедов", направлявшихся в направлении Житомира.

Напомним, россияне совершили ночную атаку дронами по Украине. Россияне атаковали 14 ударными БпЛА. Силы ПВО сбили девять Shahed.

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