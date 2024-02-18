Ночью во Львове произошел мощный взрыв: что известно

Причиной не была ракетная или какая-либо другая атака.

Во Львове 18 февраля произошел мощный взрыв. Он раздался около 04:00 в конце улицы Антоновича на территории промышленного комплекса. Вспыхнул пожар.

Об этом пишет городской депутат Игорь Зинкевич.

Заразная улица перекрыта. На месте работают все соответствующие службы.

Вскоре во Львовском горсовете подтвердили, что утром раздался взрыв в Железнодорожном районе вблизи улицы Антоновича. Детализировали, что площадь возгорания составляла около 400 квадратных метров.

"Также на месте происшествия присутствовали работники правоохранительных органов. Пожар ликвидировали, пострадавших нет. Здание промышленного характера. Причины взрыва и возгорания еще устанавливают соответствующие специалисты", – отмечается в сообщении.

Напомним, в Мелитополе российский террорист выстрелил из гранатомета в школе.

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