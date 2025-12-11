Ночью во Львовской области дрон попал в дом: что известно

Полиция. / © Полиция Киева

Реклама

Дополнено новыми материалами

Сегодня, 11 декабря, около 04:00 в селе Сокольники Львовской области дрон попал в жилой дом. Произошел взрыв.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Львовской области.

"Полиция Львовщины работает на месте попадания дрона по дому. Сообщение о взрыве в частном доме в селе Сокольники поступило в полицию около 04:00", - говорится в сообщении пресс-службы.

Реклама

Прошло без пострадавших, отмечают в полиции. В результате атаки повреждены крыша, фасад и несколько жилых помещений дома.

Отметим, официального предупреждения об угрозе БПЛА в регионе не поступало. Этой ночью на территории Львовщины воздушную тревогу не объявляли. Последняя – длилась менее часа ночью против 7 декабря.

Полиция пока не сообщает, какой беспилотник стал причиной инцидента.

Напомним, во время атаки ночью 6 декабря армия РФ ударила ракетами и дронами по Львовской области. Россияне атаковали критическую инфраструктуру. Также из-за обстрелов загорелся жилой дом села Силец Шептицкого района. Пострадали два человека.