Ночью во время атаки россияне повредили украинскую железную дорогу: какие последствия

Ночью против 24 октября в результате российских обстрелов в Украине была повреждена железнодорожная инфраструктура. Обошлось без жертв и раненых.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

"В связи с вражеским обстрелом повреждены колеи на участке между Николаевом и Херсоном. Железнодорожные ремонтные бригады уже выехали на восстановительные работы", — говорится в сообщении.

Сообщается, что поезда сообщением в Херсон будут останавливаться в Николаеве. Доставка пассажиров в Херсон будет осуществляться автобусами.

Как сообщалось, накануне россияне ударили по объекту энергетики в Сумской области. В результате была обесточена более 21 тысячи потребителей.

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