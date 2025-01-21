Ночью во время атаки россияне повредили украинскую железную дорогу: какие последствия

Ночью против 21 января в результате российских обстрелов в Днепропетровской области была повреждена железнодорожная инфраструктура.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

"Железнодорожная инфраструктура Днепропетровщины под вражеской атакой", — подчеркнули в "УЗ".

Отмечается, что в результате российских обстрелов ранения получили двое железнодорожников. Один госпитализирован, другому — оказана медицинская помощь на месте.

В компании также добавили, что повреждены здания и подвижной состав.

Как сообщалось, этой ночью российские беспилотники атаковали Хмельнитчину. В небе над регионом работала ПВО.

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