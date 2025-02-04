Ночью во время атаки россияне повредили украинскую железную дорогу: какие последствия

Ночью против 4 февраля в результате российских обстрелов в Днепропетровской области была повреждена железнодорожная инфраструктура.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

"Сегодня враг снова обстрелял одно из железнодорожных депо в Днепропетровской области. К счастью, никто из железнодорожников не пострадал", — сообщили в компании.

В "УЗ" отмечают, что в результате российского удара серьезно повреждена инфраструктура и помещение структурного подразделения, обломками иссечен пассажирский подвижной состав.

"Прилагаем усилия для минимизации влияния на движение поездов в регионе — выводим на маршруты резервные поезда", — добавили в компании.

Напомним, этой ночью армия РФ ударила по Украине дронами. Россияне выпустили 65 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов разных типов.

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