Ночью во время атаки россияне повредили украинскую железную дорогу: какие последствия

Некоторые поезда курсируют с опозданием.
Ночью во время атаки российские военные атаковали железнодорожную энергетическую инфраструктуру в Днепропетровской и Запорожской областях.
Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".
"Враг продолжает атаковать железнодорожную энергетическую инфраструктуру Днепропетровщины и Запорожья. На обесточенные участки уже выведены первые резервные тепловозы", — информируют в компании.
Отмечается, что задержки поездов минимальны. В частности, с опозданием курсируют поезда "Ужгород-Ковель", " Кишинев-Киев Пассажирский" и "Хелм-Киев Пассажирский". Просмотреть перечень задерживаемых поездов можно по ссылке: https://uz-vezemo.uz.gov.ua/delayform/
Кроме того, возможны изменения в движении пригородных поездов.
Как сообщалось, ночью БпЛА атаковали Староконстантинов в Хмельницкой области. Пока детали российской атаки неизвестны.