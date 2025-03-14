Ночью во время атаки россияне повредили украинскую железную дорогу: какие последствия

Ночью во время атаки российские военные атаковали железнодорожную энергетическую инфраструктуру в Днепропетровской и Запорожской областях.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

"Враг продолжает атаковать железнодорожную энергетическую инфраструктуру Днепропетровщины и Запорожья. На обесточенные участки уже выведены первые резервные тепловозы", — информируют в компании.

Отмечается, что задержки поездов минимальны. В частности, с опозданием курсируют поезда "Ужгород-Ковель", " Кишинев-Киев Пассажирский" и "Хелм-Киев Пассажирский". Просмотреть перечень задерживаемых поездов можно по ссылке: https://uz-vezemo.uz.gov.ua/delayform/

Кроме того, возможны изменения в движении пригородных поездов.

Как сообщалось, ночью БпЛА атаковали Староконстантинов в Хмельницкой области. Пока детали российской атаки неизвестны.

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