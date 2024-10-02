Ночью во время атаки российских дронов Румыния поднимала четыре истребителя.

Самолеты не зафиксировали "Шахедов" в воздушном пространстве Румынии.

В ночь на 2 октября во время атаки беспилотников "Шахедов" по Украине соседняя Румыния объявляла воздушную тревогу и поднимала истребители.

Об этом сообщает издание Digi24.

Российские дроны фиксировали вблизи северной части уезда Тульча. Около 2:40 населению разослали уведомления об опасности.

"Для наблюдения за российскими "Шахедами" румынское минобороны решило поднять два румынских истребителя F-16 и два базирующихся в Румынии испанских F-18. Испанские самолеты завершили свою миссию примерно в 3:00, а румынские — в 5:00", – говорится в сообщении.

В конце концов, они не зафиксировали "Шахедов" в воздушном пространстве Румынии.

Как сообщалось, из-за ночной атаки дронов на одном КПП остановили пропускные операции. Речь идет о пункте пропуска "Орловка" в Одесской области, который граничит с румынским городом Исакча.

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