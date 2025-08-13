Ночью войска РФ ударили "Шахедами" и баллистикой: сколько целей уничтожила ПВО

Ракетный удар. / © Associated Press

Ночью на 13 августа российская армия запустила по Украине 49 БпЛА Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов, а также ударила двумя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23. Противовоздушная оборона уничтожила 32 дрона и две ракеты.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

Российские войска ударили ударными беспилотниками по Донецкой, Сумской и Черниговской областям. Тем временем ракеты атаковали Полтавщину. Зафиксировано попадание 17 БпЛА на 15 локациях.

"По состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 34 цели: две баллистические ракеты и 32 БпЛА типа Shahed и дроны-имитаторы разных типов на севере и востоке страны", - говорится в сообщении.

Заметим, россияне запускали дроны по направлениям Курска, Приморско-Ахтарское и Шаталово, а Искандер-М/KN-23 – из Курской области.

Напомним, с вечера 12 августа россияне запустили беспилотники по Украине. В ряде областей объявляли воздушную тревогу. Впрочем, сирены звучали также из-за угрозы применения баллистического вооружения.

В частности, во время тревоги в Полтавской области прогремели взрывы. Громко было в городе Кременчуг. Отмечается, что были применены две баллистические ракеты Искандер-М/KN-23 из Курщины.

