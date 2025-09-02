- Дата публикации
Украина
- 33
- 1 мин
Ночью враг атаковал припортовую инфраструктуру Измаильского района
В ночь на 2 сентября российские дроны снова атаковали Измаильский район Одесщины. Благодаря скорейшей реакции удалось избежать масштабных разрушений и жертв.
Ночью, 2 сентября, российские оккупационные войска направили ударные беспилотники по припортовой инфраструктуре Измаильского района.
По данным местных властей, благодаря своевременному реагированию удалось предотвратить значительные последствия атаки и жертв среди гражданского населения.
Образовавшиеся в результате ударов пожары были быстро локализованы и ликвидированы подразделениями экстренных служб.
Жители призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях до ее отбоя.
