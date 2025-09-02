ТСН в социальных сетях

Ночью враг атаковал припортовую инфраструктуру Измаильского района

В ночь на 2 сентября российские дроны снова атаковали Измаильский район Одесщины. Благодаря скорейшей реакции удалось избежать масштабных разрушений и жертв.

Елена Кузьмич
Беспилотник

Беспилотник / © ТСН.ua

Ночью, 2 сентября, российские оккупационные войска направили ударные беспилотники по припортовой инфраструктуре Измаильского района.

По данным местных властей, благодаря своевременному реагированию удалось предотвратить значительные последствия атаки и жертв среди гражданского населения.

Образовавшиеся в результате ударов пожары были быстро локализованы и ликвидированы подразделениями экстренных служб.

Жители призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях до ее отбоя.

Напомним, что атака дрона на Нежин оставила город без воды и электричества .

