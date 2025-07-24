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- Украина
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Ночью враг атаковал Запорожье и Запорожский район почти десятком "Шахедов"
В результате атаки повреждены хозяйственные постройки, произошло возгорание домов и прилегающей территории.
В ночь на 24 июля враг атаковал Запорожье и Запорожский район девятью «Шахедами».
Об этом сообщает Запорожская областная военная администрация в Telegram.
«Удары нанесены по дачным кооперативам. В результате атаки повреждены хозяйственные постройки. Состоялось воспламенение домов и прилегающей территории. В настоящее время возгорание ликвидировано», — говорится в сообщении.
В Запорожской ОВА отметили, что еще один удар пришелся по корпусу учебного заведения, которое на сегодняшний день не используется. Здание загорелось. Чрезвычайники пожар ликвидировали. Предварительно, без пострадавших.
Напомним, в ночь на 24 июля Россия атаковала Одессу, загорелся один из самых узнаваемых символов города — рынок Привоз.