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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Ночью враг атаковал Запорожье и Запорожский район почти десятком "Шахедов"

В результате атаки повреждены хозяйственные постройки, произошло возгорание домов и прилегающей территории.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Последствия атаки в Запорожье

Последствия атаки на Запорожье / © Запорожская ОВА

В ночь на 24 июля враг атаковал Запорожье и Запорожский район девятью «Шахедами».

Об этом сообщает Запорожская областная военная администрация в Telegram.

«Удары нанесены по дачным кооперативам. В результате атаки повреждены хозяйственные постройки. Состоялось воспламенение домов и прилегающей территории. В настоящее время возгорание ликвидировано», — говорится в сообщении.

В Запорожской ОВА отметили, что еще один удар пришелся по корпусу учебного заведения, которое на сегодняшний день не используется. Здание загорелось. Чрезвычайники пожар ликвидировали. Предварительно, без пострадавших.

Последствия атаки на Запорожье / © Запорожская ОВА

Последствия атаки на Запорожье / © Запорожская ОВА

Напомним, в ночь на 24 июля Россия атаковала Одессу, загорелся один из самых узнаваемых символов города — рынок Привоз.

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