Ночью враг атаковал Запорожье и Запорожский район почти десятком "Шахедов"

Последствия атаки на Запорожье / © Запорожская ОВА

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В ночь на 24 июля враг атаковал Запорожье и Запорожский район девятью «Шахедами».

Об этом сообщает Запорожская областная военная администрация в Telegram.

«Удары нанесены по дачным кооперативам. В результате атаки повреждены хозяйственные постройки. Состоялось воспламенение домов и прилегающей территории. В настоящее время возгорание ликвидировано», — говорится в сообщении.

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В Запорожской ОВА отметили, что еще один удар пришелся по корпусу учебного заведения, которое на сегодняшний день не используется. Здание загорелось. Чрезвычайники пожар ликвидировали. Предварительно, без пострадавших.

Последствия атаки на Запорожье / © Запорожская ОВА

Напомним, в ночь на 24 июля Россия атаковала Одессу, загорелся один из самых узнаваемых символов города — рынок Привоз.