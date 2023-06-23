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Ночью враг нанес удар по Украине, применив крылатые ракеты и дроны-камикадзе

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
4205
Время на прочтение
1 мин
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Ночью враг нанес удар по Украине, применив крылатые ракеты и дроны-камикадзе

Россия снова применила массированную атаку против Украины / Фото: ТСН.ua

Сегодня ночью российские террористы нанесли очередной массированный ракетный и авиационный удар по Украине.

Они применили крылатые ракеты Х-101/Х-555 и дроны-камикадзе типа Shahed.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в социальных сетях.

Информация о последствиях этой атаки уточняется.

За прошедшие сутки противник нанес ракетный и авиационный удар по территории Украины, применив 3 аэробалистические ракеты Х-47 "Кинжал", 3 крылатые ракеты Х-22 и 4 дрона-камикадзе "Shahed-136/131". Силами и средствами противовоздушной обороны 3 дрона-камикадзе были уничтожены.

Кроме того, враг нанес 49 авиационных ударов, совершил около 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается очень высокой.

Напомним, что в Хмельницке ночью раздался взрыв.

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Дата публикации
Просмотры
4205
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