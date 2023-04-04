Ночью ВСУ уничтожили 14 беспилотников: атаковали Украину с южного направления

Ночью 4 апреля 2023 года российские оккупанты атаковали Украину с южного направления ударными беспилотниками иранского производства «Shahed-136/131».

Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.

В общей сложности зафиксировано до 17 пусков ударных БпЛА, предположительно с района восточного побережья Азовского моря.

Силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования «Юг» уничтожены 14 «шахедов».

"Вместе – к победе!", — говорится в сообщении.

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Напомним, что ранее СМИ сообщали о "прилете" после взрывов.

Добавим, что ранеев Одессе раздался ряд взрывов.

Заметим, что враг нанес удары по Одессе и району ударными беспилотниками.

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