Ночью ВСУ уничтожили 14 беспилотников: атаковали Украину с южного направления

Уничтожены 14 "Шахедов".
Ночью 4 апреля 2023 года российские оккупанты атаковали Украину с южного направления ударными беспилотниками иранского производства «Shahed-136/131».
Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.
В общей сложности зафиксировано до 17 пусков ударных БпЛА, предположительно с района восточного побережья Азовского моря.
Силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования «Юг» уничтожены 14 «шахедов».
"Вместе – к победе!", — говорится в сообщении.
Напомним, что ранее СМИ сообщали о "прилете" после взрывов.
Добавим, что ранеев Одессе раздался ряд взрывов.
Заметим, что враг нанес удары по Одессе и району ударными беспилотниками.
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