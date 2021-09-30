Ночью заморозки, а днем до 15-20° тепла: прогноз погоды в Украине на пятницу, 1 октября

Ночью заморозки, а днем до 15-20° тепла: прогноз погоды в Украине на пятницу, 1 октября

На Волыни, Закарпатье и во Львовской области местами возможны дожди.

В пятницу, 1 октября, в Украине будет солнечная, но холодная погода, ночью в большинстве регионов ожидаются заморозки.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, по прогнозам синоптиков, завтра в стране будет без осадков, лишь н местами дождь. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы, в северо-восточной части в воздухе заморозки 0-5°, в западных областях 4-9° тепла, днем 11-16° тепла, на Закарпатье 18-20°.

В Киеве 1 октября также будет сухо. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-4° тепла, днем 13-15°. Ночью 1-3 октября по области ожидаются заморозки на поверхности почвы 0-5° и местами в воздухе 0-2° (І уровень опасности, желтый).

Напомним, ранее народный синоптик дал прогноз погоды на осень-2021 года. Так, согласно его расчетам, октябрь будет холодным, а в ноябре уже выпадет снег и ударит мороз.

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