Ночью заморозки, а кое-где — дожди: прогноз погоды на 1 мая

Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в первый день мая.

В понедельник, 1 мая, в Украине прогнозируют заморозки. В некоторых регионах возможны дожди и переменная облачность.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В юго-восточной и восточных областях, ночью и в Сумской, Полтавской, Кировоградской и Николаевской областях небольшой дождь; на остальной территории без осадков.

Ветер преимущественно северный, в западных областях днем юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, в западных, большинстве северных и Винницких областях на поверхности почвы заморозки 0-3°, в восточных областях и южной части 4-9° тепла; температура днем 12-17 ° тепла, на юге Одесской области до 20 °.

На высокогорье Карпат без осадков; температура ночью 0-5° мороза, днем 5-10° тепла.

Напомним, 30 апреля в большинстве регионов Украины будет сухо.

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