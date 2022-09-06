Ночью заморозки, днем до 19° тепла: прогноз погоды в Украине на среду, 7 сентября

Ночью 7 сентября в Украине, кроме Закарпатья и южной части, ожидаются заморозки на поверхности почвы 0-5° (I уровень опасности, желтый).

В среду, 7 сентября, в Украине будет преимущественно сухая и прохладная погода.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, по прогнозам синоптиков, 7 сентября в стране будет преимущественно без осадков. Небольшая облачность. Без осадков. Ветер преимущественно западный, 3-8 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, на поверхности грунта заморозки 0-5°, днем 14-19° тепла, на Закарпатье и в южной части ночью 6-11° тепла, днем 20-23°.

7-8 сентября в северных, центральных (кроме Днепропетровской), Волынской, Ровенской, Тернопольской, Донецкой, Запорожской областях и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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В Киеве 7 сентября будет сухо. Ветер западный, 3-8 м/с. Температура ночью 5-7° тепла, днем 16-18°. Ночью 7 сентября в столице и области на поверхности почвы также ожидаются заморозки 0-5° (I уровень опасности, желтый), а днем 7-8 сентября будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Напомним, ранее в Укргидрометцентре дали прогноз погоды на сентябрь 2022 года.

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