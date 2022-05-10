Ночью — заморозки, днем — солнце: прогноз погоды в Украине на среду, 11 мая

В среду, 11 мая, в Украине будет преимущественно сухо, ночью в некоторых регионах ожидаются заморозки на поверхности почвы.

Погода будет малооблачная, в восточных областях и Крыму – переменная облачность.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, по прогнозам синоптиков, 11 мая в стране будет преимущественно сухо, лишь в Луганской области и в Крыму днем ожидается небольшой кратковременный дождь, местами гроза. Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с, днем в восточных областях местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, в северных, центральных, восточных и Запорожской областях на поверхности почвы заморозки 0-3°, в южной части и в Закарпатье 7-12° тепла, днем 14-19°, в восточных и Сумской областях 10 -15°, в западных, Одесской и Николаевской областях 17-22°.

11 мая ночью в Украине, кроме большинства западных и южных областей, на поверхности грунта заморозки 0-3° (I уровень опасности, желтый). 11-13 мая в Украине, кроме большинства районов Закарпатской, Львовской и Ивано-Франковской областей, чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В Киеве 11 мая также будет без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-6° тепла, днем 17-19°. Ночью 11 мая по области на поверхности грунта заморозки 0-3° (I уровень опасности, желтый). 11-13 мая в Киеве и области — чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Напомним, ранее доктор географических наук Светлана Бойченко отметила, что в этом году майская погода будет теплее прошлогодней. В мае украинцев ждут дожди, из-за чего прихода раннего лета ожидать не стоит, пишет "УНИАН".

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