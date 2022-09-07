Ночью заморозки и 27 градусов тепла днем: какой будет погода в Украине 8 сентября

Ночью, 8 сентября, во многих регионах Украины будут заморозки 0-5°. В результате в северных, восточных и некоторых центральных областях объявлен I уровень опасности, желтый.

Так, ночью 8 сентября в северной части, восточных, Черкасской, Полтавской и Днепропетровской областях на поверхности почвы будут заморозки 0-5° (I уровень опасности, желтый). Однако 8-9 сентября в северных, большинстве центральных, Донецкой, Запорожской (8 сентября и в Волынской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой) областях и Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Отмечается, что в течение 8 сентября над Украиной переменная облачность. На Закарпатье, Прикарпатье, Одесщине и Николаевской области пройдет небольшой дождь, днем в Карпатах — умеренный дождь. На остальной территории будет без осадков. Ветер северный (в южной части – юго-западный), 3-8 м/с.

Температура ночью в северной части, восточных и большинстве центральных областей будет невысокой – 2-7° тепла. На остальной территории теплее – 7-12° тепла. Днем в Украине согреет солнце до 16-21°. В Закарпатье и Одесщине будет теплее 22-27 °, а на высокогорье Карпат только 10-15°.

В Киевской области также переменная облачность. Осадков не предполагается. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура ночью 2-7 градусов тепла, на поверхности почвы также заморозки 0-5 градусов. Днем будет тепло – 16-21° тепла. В столице ночью будет прохладно, температура опустится до 5-7 градусов тепла, днем потеплеет до 20 градусов.

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