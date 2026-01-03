Ночью Запорожская АЭС временно потеряла питание: что известно

ЗАЭС. / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

В ночь на 3 января временно оккупированная Запорожская атомная электростанция потеряла питание с одной из высоковольтных линий.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики.

По данным ведомства, с начала полномасштабного вторжения в феврале 2022-го российские обстрелы неоднократно приводили к повреждениям линий питания ЗАЭС и 12 блекаутов на станции. Последний подобный случай произошел менее месяца назад.

"Россия намеренно выводит из строя энергетическую инфраструктуру на оккупированной территории и тестирует подключение Запорожской АЭС к собственной энергосистеме в условиях боевых действий и оккупации", - подчеркнули в Минэнерго.

Кроме того, ночью оккупанты нанесли удары по энергетической инфраструктуре Николаевской и Херсонской областей. Произошли отключение света. Вновь была атакована Херсонская ТЭЦ. Аварийно-восстановительные работы продолжаются.

Напомним, в конце декабря на Запорожской АЭС было объявлено временное перемирие между Украиной и РФ, чтобы отремонтировать поврежденные линии электропередач. Перемирие было заключено при посредничестве МАГАТЭ.

Стало известно, что ЗАЭС подключили к украинской сети. Это стало третьим случаем за последние месяцы, когда при посредничестве МАГАТЭ удалось возобновить внешнее электроснабжение оккупированной станции.

