Ночью Запорожская АЭС временно потеряла питание: что известно
В начале оккупации на ЗАЭС зарегистрировано 12 блекаутов.
В ночь на 3 января временно оккупированная Запорожская атомная электростанция потеряла питание с одной из высоковольтных линий.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики.
По данным ведомства, с начала полномасштабного вторжения в феврале 2022-го российские обстрелы неоднократно приводили к повреждениям линий питания ЗАЭС и 12 блекаутов на станции. Последний подобный случай произошел менее месяца назад.
"Россия намеренно выводит из строя энергетическую инфраструктуру на оккупированной территории и тестирует подключение Запорожской АЭС к собственной энергосистеме в условиях боевых действий и оккупации", - подчеркнули в Минэнерго.
Кроме того, ночью оккупанты нанесли удары по энергетической инфраструктуре Николаевской и Херсонской областей. Произошли отключение света. Вновь была атакована Херсонская ТЭЦ. Аварийно-восстановительные работы продолжаются.
Напомним, в конце декабря на Запорожской АЭС было объявлено временное перемирие между Украиной и РФ, чтобы отремонтировать поврежденные линии электропередач. Перемирие было заключено при посредничестве МАГАТЭ.
Стало известно, что ЗАЭС подключили к украинской сети. Это стало третьим случаем за последние месяцы, когда при посредничестве МАГАТЭ удалось возобновить внешнее электроснабжение оккупированной станции.