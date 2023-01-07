"Нога была уже синяя и холодная": как врачи спасли ногу мальчику из Херсона

Удивительную историю спасения претворили в жизнь медики.
Артему 14. Он невредимым пережил оккупацию Херсона, но когда враг уже отступил – его дом попал под обстрел. Снаряд разорвался прямо во дворе его дома именно в то время, когда ребенок спускался в подвал. Артем получил множественные осколочные ранения ног и живота.
Об этом пишет Министерство здравоохранения.
Первую помощь мальчику оказали в местной больнице – там ему спасли жизнь. Но из-за сложности ранений и отсутствия света, через два дня парня эвакуировали в Охматдит. "Нога была уже синяя и холодная, когда мы ехали в Киев", — вспоминает мама мальчика.
Врачи восстановили парню артерию в ноге, удалили множественные осколки и восстановили непрерывность кишечника. Долгое время у парня сохранялась угроза ампутации из-за того, что значительная часть мышц ноги погибла. Но врачи смогли сохранить парню конечность.
Сейчас Артем еще находится на этапе лечения – специалисты борются, чтобы вернуть функции конечности. Ребята ждет долгая реабилитация.
Уникальные операции по спасению украинцев
Ранее львовские врачи прооперировали жительницу Бахмута. В частности, они пересадили ткани со спины на конечность, чтобы спасти ногу.
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