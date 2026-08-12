Нога начала синеть, а температура подскочила до 40°C: змея укусила двухлетнего ребенка на Киевщине

Двухлетнего Нектария укусила змея / © НДСБ "Охматдит"

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В Киевской области двухлетнего мальчика госпитализировали в «Охматдет» после укуса змеи. Сначала родители решили, что покраснение на ноге ребенка могло появиться из-за укуса насекомого, однако впоследствии у мальчика резко поднялась температура, а пораженный участок начал синеть.

Об этом сообщили в НДСБ «Охматдет».

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«Двухлетний Нектарий играл во дворе частного дома в Киевской области. Но вдруг он быстро побежал к папе на руки. Он не плакал, но родители заметили покраснение на ноге. Сначала ничего необычного не заподозрили — подумали, что ребенка могло укусить насекомое», — говорится в сообщении.

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Впоследствии состояние мальчика ухудшилось: у него резко поднялась температура до 39,7°C, а место предполагаемого укуса приобрело синюшный оттенок. Тогда родители доставили сына в отделение неотложной помощи.

Медики провели обследование и установили, что ребенка укусила змея. Мальчику назначили детоксикационную и антибактериальную терапию, а хирурги регулярно осматривали место укуса и делали перевязки.

В настоящее время Нектарий успешно прошел курс лечения. Его состояние улучшилось, и мальчик уже вернулся домой.

В «Охматдете» пояснили, что опасным может быть даже так называемый «сухой укус», когда змея не впрыскивает яд.

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«Даже незначительный на первый взгляд укус требует медицинского наблюдения. Проблема может заключаться не только в яде. Даже если это был "сухой укус" и отравления не произошло, рана может инфицироваться. В пасти змеи есть микроорганизмы, которые могут попасть в рану и вызвать инфекционный процесс», — отметил заведующий отделением интенсивной и эфферентной терапии острых и хронических интоксикаций Виталий Иц.

Что делать после укуса змеи

Место укуса рекомендуется промыть водой с мылом или, если есть возможность, раствором хлоргексидина. Ребенку необходимо обеспечить покой, максимально ограничить его движения и как можно быстрее доставить в отделение неотложной помощи или травмпункт.

Медики подчеркивают, что после укуса змеи нельзя перевязывать конечность жгутом, делать надрезы или прижигать пораженное место. Также не следует пытаться высасывать яд.

Наиболее опасными считаются укусы в области шеи и лица. Отек в этих местах может быстро нарастать и затруднять дыхание. Необходимо немедленно обратиться к врачу также в случае распространения покраснения, отека или синюшности, появления сильной боли, слабости или заметного ухудшения самочувствия.

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После госпитализации врачи следят за изменениями в состоянии ребенка, проверяют показатели крови, функции печени и почек, а также следят за тем, не возникают ли другие осложнения.

Напомним, ранее эксперты призвали родителей отказаться от использования игрушек, которые могут стать «бесшумными убийцами», предупредив о риске тяжелых травм и даже смертельных случаев.

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