Ногами, руками, палками: в Измаиле подростки насмерть забили мужчину

Парни будут отбывать наказание в воспитательной колонии.
В Измаиле (Одесская область) двое подростков забили до смерти местного жителя. Измаильский районный суд приговорил их к двум годам лишения свободы в воспитательной колонии.
Об этом сообщает прессслужба Одесской облпрокуратуры.
Суд установил, что 12 и 13-летний парни нанесли многочисленные удары руками, ногами и деревянными палками мужчине, от которых он скончался.
Подростки были признаны виновными по ч. 2 ст. 121 УК Украины, (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего).
Также в ведомстве сообщили, что наиболее строгую меру воспитательного характера к подросткам применили в связи с тем, что они вышли из-под контроля родителей и не поддаются воспитанию.
Напомним, в Одессе мужчина застрелил студента, потому что не понял, что он делает возле его машины.