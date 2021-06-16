Ногами, руками, палками: в Измаиле подростки насмерть забили мужчину

Парни будут отбывать наказание в воспитательной колонии.

В Измаиле (Одесская область) двое подростков забили до смерти местного жителя. Измаильский районный суд приговорил их к двум годам лишения свободы в воспитательной колонии.

Об этом сообщает прессслужба Одесской облпрокуратуры.

Также читайте Едва не убил за внешний вид: в Одессе мужчина семь раз ударил ножом прохожего

Суд установил, что 12 и 13-летний парни нанесли многочисленные удары руками, ногами и деревянными палками мужчине, от которых он скончался.

Подростки были признаны виновными по ч. 2 ст. 121 УК Украины, (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего).

Также в ведомстве сообщили, что наиболее строгую меру воспитательного характера к подросткам применили в связи с тем, что они вышли из-под контроля родителей и не поддаются воспитанию.

Напомним, в Одессе мужчина застрелил студента, потому что не понял, что он делает возле его машины.

Новости Украины: в Житомирской области расследуют убийство мужчины, тело которого нашли в реке

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку