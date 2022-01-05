Ноги почернели от побоев: боевики на Донбассе жестоко издеваются над захваченной в плен украинкой

Ноги почернели от побоев: боевики на Донбассе жестоко издеваются над захваченной в плен украинкой

Так называемым суд в ОРДО осудил украинку на 15 лет лишения свободы якобы за "шпионаж".

С украинки Марины Юрчак, которую оккупанты захватили в плен в ОРДО, зверски издеваются. В тюрьме "Изоляция" пророссийские боевики наносят Юрчак тяжелые травмы. После последних побоев в украинки сильно травмированы ноги – они почернели.

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Денис рассказывает, что Марина, родом из Донецка, была задержана 9 ноября 2017 года, когда возвращался по дороге на работу. Родные искали ее в больницах и даже моргах. Только через несколько недель удалось выяснить, что Марину похитили представители так называемого "министерства госбезопасности ОРДО". О месте нахождения Марины узнали от другой заложницы — Елены Лазаревой, которая была освобождена 29 декабря 2019 года.

"После задержания Марину Юрчак доставили в печально известную тюрьму "Изоляция", поскольку с начала российской вооруженной агрессии она писала посты в Twitter о том, что видела вокруг — откуда происходят обстрелы и куда следует российская военная техника. Марину, как и всех заложников, возили на допросы в секретные тюрьмы так называемой "МГБ в ОРДО", где выбивали признание. Каждый раз ее возвращали в "Изоляцию" избитой, а однажды она едва ходила — ноги почернели от зверских издевательств ", — информирует Денисова.

Далее продолжает украинская омбудсменка, в апреле 2018 Марину перевели в донецкий СИЗО, а 26 марта 2020-го осудил так называемым "Верховный суд в ОРДО" на 15 лет лишения свободы якобы за "шпионаж".

Такие действия в отношении гражданки Украины Марины Юрчак являются нарушениями не только украинского законодательства, но и норм международного права, в том числе Женевских Конвенций 1949 года о правилах ведения войны, Дополнительных протоколов к Женевским Конвенциям от 1977 года и Европейской Конвенции по защите прав и основополагающих свобод. человека в 1950 году", — сообщила Денисова.

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Она обращаюсь к руководству Международного Комитета Красного Креста Украины, чтобы они срочно посетили Марину Юрчак и способствовали немедленной госпитализации и обеспечили квалифицированной медицинской помощью. Также она просит вмешаться координатора от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Шарлотту Реландер.

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