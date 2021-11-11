Ноги, туловище и гениталии связаны ремнями: в Днепре при загадочных обстоятельствах умер мужчина (фото 18+)

Что именно привело к смерти, сейчас неизвестно.

В одном из жилых домов на проспекте Поля в Днепре обнаружили тело мужчины. Ноги и гениталии гражданина были связаны ремнями, а на лице его находилась тряпка.

Об этом пишет "Информатор".

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Как стало известно, о случившемся в полицию сообщил родственник умершего. Он сказал, что не может связаться с мужчиной, а дверь в его квартиру закрыта. В результате чего на место приехали правоохранители и спасатели, которые открыли замок и запустили стражей порядка в помещение.

Там они увидели тело мужчины, туловище и ноги которого были связаны ремнями и веревками. Отдельно были связаны и гениталии. На лице находилась тряпка.

При этом обстановка в квартире не указывала на то, что в ней мог быть кто-то из посторонних. Пока что неясно, в результате чего наступила смерть. Тело гражданина направили на судебно-медицинскую экспертизу.

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