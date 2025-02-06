Ногой в лицо: в Ровно 14-летнему подростку одноклассники сломали челюсть

Кроме того, вчера в больницу с ушибом челюсти обратился еще один 14-летний ученик из другого лицея Ровно.

В Ровно 14-летний подросток попал в больницу с переломом челюсти после потасовки с одноклассниками.

Об этом сообщили в полиции Ровенской области.

По словам правоохранителей, в лицее во время урока физкультуры между тремя одноклассниками произошел конфликт, который перерос в потасовку. Во время стычки 14-летний подросток нанес своему сверстнику один удар ногой в голову.

Потерпевший обратился за помощью к школьной медсестре, которая сообщила об этом его маме. Несовершеннолетнего госпитализировали в больницу — у него диагностировали перелом челюсти.

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Мать парня обратилась в полицию с заявлением. Следователи открыли уголовное производство. Продолжается досудебное расследование.

Кроме того, вчера в больницу с ушибом челюсти обратился 14-летний ученик еще одного лицея Ровно. По его словам, травму нанесли двое одноклассников.

Ранее мы писали, что в Ровно произошли потасовки между учениками сразу в двух лицеях.

Напомним, что в последнее время в Украине участились случаи насилия между подростками. Видео жестоких драк между несовершеннолетними "выныривают" из разных регионов страны.

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